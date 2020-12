Βετεράνος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου νίκησε τον κορωνοϊό και γιορτάζει τα 104α γενέθλιά του - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η εγγονή του, γιατροί, νοσοκόμοι και συγγενείς του βρίσκονται κοντά του για να τον βοηθήσουν κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο, σε αναπηρικό αμαξίδιο, ενώ του εύχονται «χρόνια πολλά».

Ο Μέιτζορ Γούτεν, ή Pop Pop για την οικογένειά του, ευχαρίστησε το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, προτού επιστρέψει στο σπίτι του.

Ο Γούτεν υπηρέτησε ως στρατιώτης στους κόλπους του αμερικανικού στρατού κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Όπως και τρεις αδελφοί του, ο ένας εκ των οποίων σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας του.

