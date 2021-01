Βίαια επεισόδια στην Ουάσιγκτον - Οπαδοί του Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο – ΒΙΝΤΕΟ

BREAKING: Protesters have made their way INSIDE the United States Capitol

Οι αστυνομικοί απάντησαν με σπρέι πιπεριού και υπήρξε μεγάλη ένταση, ενώ οι οπαδοί του απερχόμενου Αμερικανού προέδρου έφθασαν στα σκαλιά του Καπιτωλίου και στη συνέχεια εισέβαλαν στο κτίριο.

Το μέλος της Γερουσίας Ιλέιν Λούρια, από τη Βιρτζίνια είπε ότι "οι υποστηρικτές του προέδρου προσπαθούν με τη βία να εισέλθουν στο Καπιτώλιο και μπορώ να ακούσω ήχους που ακούγονται σαν πολλαπλοί πυροβολισμοί" είπε η γυναίκα.

Οπαδοί του Τραμπ κρατώντας αμερικανικές σημαίες και μπάνερ με συνθήματα υπέρ του Τραμπ προσπάθησαν να μπουν στο Καπιτώλιο ενώ κάποιοι προσπάθησαν να σκαρφαλώσουν σε σημεία όπου υπήρχαν κάμερες για να εγγράψουν την τελετή ορκωμοσίας του Μπάιντεν στις 20 Ιανουαρίου.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun

