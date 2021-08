Bίαια επεισόδια στο Πόρτλαντ: Συγκρούσεις ακροδεξιών με ακροαριστερούς διαδηλωτές - ΒΙΝΤΕΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο επικεφαλής της αστυνομίας, ο Τσακ Λοβέλ, είχε πει την Παρασκευή ότι η αστυνομία σκόπευε να αποφύγει τις επεμβάσεις, για να μην κλιμακωθούν τυχόν επεισόδια.

Ωστόσο πρόσθεσε πως ακόμη «κι αν δεν γίνονυαν συλλήψεις επιτόπου όταν οι εντάσεις ήταν μεγάλες», αυτό δεν θα σήμαινε «πως δεν θα ασκηθούν διώξεις για ποινικά αδικήματα».

Το Πόρτλαντ έχει μετατραπεί σε θέατρο συγκρούσεων υποστηρικτών ακροδεξιών και ακροαριστερών οργανώσεων από το 2020.

VIDEO: The Proud Boys smash a van's window after chasing off Antifa during a protest in Portlandpic.twitter.com/sCutNNeRwM