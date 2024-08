Βίαιες ταραχές σε πόλεις της Αγγλίας όπου συνεχίζονται οι αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις

Αντιμεταναστευτικές και αντιισλαμικές οργανώσεις εκμεταλλεύτηκαν τις φήμες που κυκλοφόρησαν μετά την επίθεση στο Σάουθπορτ και οι οποίες έλεγαν ότι ο δράστης ήταν παράτυπος μετανάστης και ριζοσπάστης μουσουλμάνους. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο 17χρονος που έχει συλληφθεί γεννήθηκε στη Βρετανία και, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, προέρχεται από οικογένεια χριστιανών.

Παρ’ όλ’ αυτά, βίαιες ταραχές ξέσπασαν το Σάββατο σε πολλές πόλεις, όπως στο Λίβερπουλ, το Μπρίστολ και το Μάντσεστερ και έγιναν δεκάδες συλλήψεις καθώς καταστήματα και επιχειρήσεις βανδαλίστηκαν και λεηλατήθηκαν και πολλοί αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Η κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ προειδοποίησε ότι δεν θα ανεχθεί βιαιοπραγίες και θα στηρίξει την αστυνομία χορηγώντας της τα μέσα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

The UK is on fire#Bolton city center.#UKRiots#London#Liverpoolpic.twitter.com/BeCJ882G4F