Bιάστηκε το Anadolu για τα τουρκικά F-16 - Παραμένει το «μπλόκο» Μενέντεζ

Από την πλευρά του, ο γνωστός ανταποκριτής Μιχάλης Ιγνατίου ανέφερε μέσω Twitter ότι «μερικοί στην Τουρκία αλλά δυστυχώς και στην Ελλάδα ξεχνούν ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων της Γερουσία, Ρόμπερτ Μενέντεζ έχει δηλώσει δημόσια ότι η πώληση των F-16 δεν θα γίνει».

Anadolu: Η Γερουσία των ΗΠΑ ήρε τους όρους για την πώληση F-16 στην Τουρκία

Όπως μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, η έκδοση της Γερουσίας του νόμου περί Εθνικής Άμυνας για την Άδεια Άμυνας των ΗΠΑ (NDAA) του 2023 αφαίρεσε και τις δύο προσθήκες που περιόριζαν την πώληση των F-16 στην Τουρκία.

Οι δύο όροι ήταν ότι η Τουρκία δεν θα χρησιμοποιήσει τα μαχητικά F-16 για να παραβιάζει τον ελληνικό εναέριο χώρο και ότι η πώληση θα είναι προς το εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ.

#BREAKING US Senate version of 2023 National Defense Authorization Act (NDAA) bill removes stipulations on sale of F-16s to Türkiye: Sources pic.twitter.com/FCjodJyfTG