«Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη» – Πώς ο Τραμπ έπεισε τον Νετανιάχου για το σχέδιο στη Γάζα - Real.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή και διαπίστωσε ότι ο Ισραηλινός ηγέτης ήταν «εκπληκτικά πρόθυμος» να προχωρήσει με το σχέδιο του για τον τερματισμό του πολέμου, όπως μεταδίδει το Axios.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης στο εν λόγω μέσο ενημέρωσης ότι η Χαμάς υποστηρίζει τη συμφωνία.

Σύμφωνα με το Axios, οι σύμβουλοι του Τραμπ τον ενημέρωσαν πριν από την τηλεφωνική συνομιλία ότι ο Νετανιάχου είχε επιφυλάξεις σχετικά με την πρόταση, αλλά εν τέλει ο ίδιος συμφώνησε να προχωρήσει.

.@POTUS: “I said, ‘Bibi, this is your chance for victory.’ He was fine with it. He’s got to be fine with it. He has no choice. With me, you got to be fine.” https://t.co/O2uAV8PtIU — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 4, 2025

«Το σχέδιό μας έτυχε μεγάλης αποδοχής — όλες οι χώρες του κόσμου το υποστήριξαν», δήλωσε ο Τραμπ στο Axios. «Ο Μπένιαμιν Νετανιάχου το υποστηρίζει. Η Χαμάς έκανε μεγάλη πρόοδο — θέλουν να το κάνουν. Τώρα πρέπει να το ολοκληρώσουμε».

«Είπα, Μπένιαμιν, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη». Δεν είχε πρόβλημα με αυτό», λέει ο Τραμπ στο Axios. «Δεν έχει άλλη επιλογή. Με μένα, πρέπει να συμφωνείς».

«Ο Μπίμπι το πήγε πολύ μακριά και το Ισραήλ έχασε πολλή υποστήριξη στον κόσμο», λέει ο Τραμπ, αναφερόμενος προφανώς στον πόλεμο στη Γάζα. «Τώρα θα ανακτήσω όλη αυτή την υποστήριξη», συνεχίζει.

Ο Τραμπ επαινεί επίσης τον κορυφαίο κριτικό του Ισραήλ, τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ως «πολύ χρήσιμο» για την προσέλκυση της Χαμάς. «Ο Ερντογάν βοήθησε πολύ. Είναι σκληρός τύπος, αλλά είναι φίλος μου και ήταν υπέροχος», λέει ο Τραμπ.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος λέει στο Axios ότι ο Τραμπ είπε στον Τούρκο ηγέτη: «Έκανα πολλά για σένα και τώρα θέλω να κάνεις αυτό».

ΠΗΓΗ: ertnews.gr