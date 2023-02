Φονικά Ρίχτερ σε Τουρκία και Συρία - Νέος σεισμός 7,7 Ρίχτερ - Ξεπερνούν τους 1.300 οι νεκροί

Ο Ερντογάν πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να προβλέψει πόσο ακόμη θα αυξηθεί ο απολογισμός των νεκρών, καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Μέχρι στιγμής 45 χώρες έχουν προσφέρει βοήθεια στην Τουρκία, σημείωσε ο ίδιος.

Σύμφωνα με τον αντιπρόέδρο Φουάρ.Οκτάι, 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Καχρανμαρμαράς —όπου εντοπίστηκε το επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού—, άλλοι 20 στην Οσμάνιγε, 18 στη Σανλιούρφα, 14 στη Ντιγιάρμπακιρ και 13 στην Αντιγιαμάν.

Εξάλλου, όπως μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, στη Συρία έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 320 άνθρωποι λόγω του σεισμού και οι τραυματίες είναι 1.000.

Το αμερικανικό σεισμολογικό ινστιτούτο (USGS) ανέφερε πως η σεισμική δόνηση καταγράφτηκε στις 04:17 (τοπική ώρα· 03:17 ώρα Ελλάδας) και υπολόγισε πως το εστιακό βάθος ήταν 17,9 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο βρισκόταν στην περιφέρεια Παζάρτζικ, στην επαρχία Καχρανμαρμαράς (νοτιοανατολικά), περίπου 60 χλμ. από τα σύνορα με τη Συρία σε ευθεία γραμμή.

Ο σημερινός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχει καταγραφεί στην Τουρκία έπειτα από εκείνον της 17ης Αυγούστου 1999, ο οποίος είχε στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 17.000 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων περίπου χιλίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης.

The level of destruction caused by the earthquake in Turkey makes it look like a war zone. This is utterly heartbreaking. Pray for Turkey and especially for the people trapped under the rubble. pic.twitter.com/PeqPXoNKlF