Βιέννη: Ένοπλη επίθεση σε συναγωγή - Ανθρωποκυνηγητό στο κέντρο της πόλης - ΒΙΝΤΕΟ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Kronen Zeitung

Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, που επικαλείται η εφημερίδα, ένας φρουρός αστυνομικός λέγεται ότι πυροβολήθηκε και η κατάστασή του είναι σοβαρή. Πρόσθεσε ότι ο δράστης παραμένει ασύλληπτος και η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό.

Η αστυνομία ανέφερε σε tweet της ότι έχουν αναπτυχθεί όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις της.

Η ισραηλινή θρησκευτική κοινότητας στην Αυστρία κάλεσε όλους τους Εβραίους πολίτες να μην εγκαταλείψουν τα διαμερίσματα ή τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Kronen Zeitung.

Bίντεο που αναρτήθηκαν δείχνουν την αστυνομία σε δράση, ακούγονται πυροβολισμοί ενώ φαίνονται και τραυματίες.

BREAKING - Massive anti-terror operation in #Vienna underway after an attack on multiple locations including a Jewish synagogue. Suspects reportedly still at large.pic.twitter.com/M5121JXCz3