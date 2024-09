Βιετνάμ: 59 νεκροί από τον τυφώνα Γιάγκι

Ο Γιάγκι θεωρήθηκε από τους μετεωρολόγους ως ο πιο ισχυρός τυφώνας που έχει πλήξει το βόρειο τμήμα του Βιετνάμ τα τελευταία τριάντα χρόνια.

Αυτός, ο οποίος έφτασε στη στεριά το Σάββατο το πρωί κοντά στην Χαϊφόνγκ, προτού εξασθενήσει χθες, Κυριακή, το βράδυ, προκάλεσε την κατάρρευση γέφυρας, ζημιές σε εργοστάσια και παρέσυρε τις μεταλλικές στέγες σπιτιών, συνοδευόμενος από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα άνω των 149 χιλιομέτρων την ώρα.

«Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή», σημείωσε ο Νγκουγέν Χόανγκ Χίεπ, αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

«Οι περιοχές πρέπει να δραστηριοποιηθούν για να υποστηρίξουν και να εγγυηθούν την ασφάλεια των κατοίκων και των αγαθών τους», σημείωσε.

