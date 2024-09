Βιετνάμ: Η στιγμή που καταρρέει γέφυρα και οχήματα πέφτουν στο νερό - ΒΙΝΤΕΟ

Μια πολυσύχναστη γέφυρα στο βόρειο Βιετνάμ κατέρρευσε μετά το χτύπημα του τυφώνα. Τα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα στο ταμπλό ενός αυτοκινήτου δείχνουν τη σοκαριστική στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας Phong Chau εχθές, Δευτέρα. Πολλά οχήματα που βρίσκονταν πάνω στη γέφυρα όταν κόπηκε στα δύο έπεσαν στο νερό και 13 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το BBC.

#WATCH ????Typhoon Yagi, the strongest in decades, hit Vietnam, causing at least 59 deaths. Many are missing due to landslides and floods.

A bridge collapsed, millions lost power, and a bus with 20 passengers was swept away. The storm struck on Saturday and weakened to a tropical… pic.twitter.com/Ikqqm7z8h0