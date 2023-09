Βιετνάμ: Πυρκαγιά σε πολυκατοικία στο Ανόι - Αναφορές για δεκάδες νεκρούς

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα [σ.σ. τοπική ώρα· χθες Τρίτη στις 20:00 ώρα Ελλάδας], ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

Βίντεο που μετέδωσαν βιετναμικά ΜΜΕ αποκαλύπτουν το εύρος της καταστροφής, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε σε μεγάλο μέρος του εξαώροφου κτιρίου, σε στενή αλέα συνοικίας της πρωτεύουσας.

«Δεν μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει οδός διαφυγής, ήταν αδύνατον τα θύματα να ξεφύγουν», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο μιας κάτοικος της περιοχής.

Στο Βιετνάμ έχουν καταγραφεί πολύνεκρες πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, γεγονός που ήγειρε υποψίες πως ο πολεοδομικός κανονισμός και οι κανόνες πυρασφάλειας παραβιάζονται συστηματικά.

Πέρυσι πυρκαγιά σε καραόκι μπαρ κοντά στην πόλη Χο Τσι Μινχ στοίχισε τη ζωή σε 32 ανθρώπους.

