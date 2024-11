Βιετνάμ: Συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους – Σώοι οι πιλότοι

Ύστερα από αρκετές ώρες, οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν από συνεργεία διάσωσης που τους αναζητούσαν σε δασική έκταση.

Πέρυσι, ένας πιλότος βρήκε τον θάνατο σε εκπαιδευτική πτήση, κατά την προσπάθειά του να προσγειώσει ένα ρωσικής κατασκευής Su-22 σε αεροδρόμιο του Βιετνάμ.

Το Βιετνάμ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία για να καλύψει τις αμυντικές του ανάγκες, αν και τα τελευταία χρόνια επιδιώκει να προσεγγίσει και άλλους προμηθευτές.

