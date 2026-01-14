BILD: H Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία - Real.gr

Η Γερμανία θα στείλει τους πρώτους στρατιώτες της στη Γροιλανδία την Πέμπτη, ανακοίνωσε την Τετάρτη κυβερνητικός εκπρόσωπος, μετά την ανακοίνωση παρόμοιων κινήσεων από τη Σουηδία και τη Νορβηγία, σε συνέχεια των απαιτήσεων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον έλεγχο του νησιού από την Ουάσινγκτον.

Πάνω από μια ντουζίνα μονάδες αναγνώρισης θα αποσταλούν την Πέμπτη, δήλωσε ο εκπρόσωπος στο Reuters.

Η εφημερίδα Bild ήταν η πρώτη που μίλησε για την συγκεκριμένη αποστολή.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει τις τελευταίες εβδομάδες ότι το στρατηγικής θέσης και πλούσιο σε ορυκτά νησί είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ΗΠΑ και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να το αποκτήσουν για να αποτρέψουν τη Ρωσία ή την Κίνα από το να το καταλάβουν.

Έχει δηλώσει ότι όλες οι επιλογές είναι ανοιχτές για την εξασφάλιση του εδάφους, μια ρητορική που έχει οξύνει σοβαρά τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ.