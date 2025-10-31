Bild: Οι κλέφτες του Λούβρου προσέγγισαν εταιρεία για να πουλήσουν τα κοσμήματα - Real.gr

H προσπάθεια πώλησης των κοσμημάτων έγινε μέσω του σκοτεινού διαδικτύου όπου συχνά πραγματοποιούνται παράνομες συναλλαγές.

Οι δράστες της ληστείας του μουσείου του Λούβρου επιχείρησαν να πουλήσουν τα κοσμήματα. Αυτό αναφέρει σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Bild.

Συγκεκριμένα τονίζεται πως μέρος της λείας προσφέρθηκε στην ισραηλινή εταιρεία ασφαλείας CGI Group, μέσω του Darknet, του σκοτεινού διαδικτύου όπου συχνά γίνονται παράνομες συναλλαγές.

Πέντε ημέρες μετά τη διάρρηξη ένα άτομο που ισχυριζόταν πως εκπροσωπεί τους δράστες, όπως αναφέρει ο διευθύνων σύμβουλος της CGI, Zvika Nave, στην Bild, επικοινώνησε μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της εταιρείας προτείνοντας διαπραγμάτευση στο Darknet για την πώληση των κλοπιμαίων: «Μας έδωσαν προθεσμία 24 ωρών να απαντήσουμε», δήλωσε ο Nave, προσθέτοντας ότι η CGI είχε προσληφθεί από ανώνυμο τρίτο πρόσωπο συνδεδεμένο με το Λούβρο για να βοηθήσει στον εντοπισμό των δραστών, αν και το Λούβρο αρνήθηκε οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια.

Σύμφωνα με την Bild, υπάρχουν στιγμιότυπα οθόνης από την επικοινωνία όπου ο φερόμενος ως μεσάζων γράφει: «Έχουμε τα κοσμήματα. Είμαστε έτοιμοι να τα επιστρέψουμε. Δεν διαπραγματευόμαστε την τιμή και τους όρους».

Ο Nave δήλωσε πως η προσφορά θεωρήθηκε αξιόπιστη και ότι το άτομο φερόταν να έχει όντως στην κατοχή του τουλάχιστον μέρος των αντικειμένων, ανεκτίμητης ιστορικής αξίας, που εκλάπησαν από την γκαλερί του Ναπολέοντα στο Λούβρο.