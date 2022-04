Bild: Η ερωμένη του Πούτιν, Αλίνα Καμπάεβα, επέστρεψε στη Μόσχα με ειδικό ρόλο

Προ ημερών η Αλίνα Καμπάεβα, με ανανεωμένο look, εμφανίστηκε ως επικεφαλής ενός πατριωτικού φεστιβάλ ρυθμικής γυμναστικής στη Μόσχα, του ετήσιου «Alina Festival» στην VTB Arena της ρωσικής πρωτεύουσας. Μάλιστα έκανε δηλώσεις έχοντας φόντο ένα πόστερ στο οποίο υπήρχε το γράμμα «Ζ» που θυμίζει εκείνο το «Ζ» που φέρουν ρωσικά άρματα μάχης και φορτηγά, κάνοντάς το συνώνυμο της επίθεσης του Πούτιν στην Ουκρανία.

Putin's rumored mistress Alina Kabaeva made a rare appearance in Moscow, at the gymnastics festival "Alina" (named in her honor). Standing in front of a backdrop covered with "Z" symbols, Kabaeva spoke of WWII and said, without a hint of irony: "Every family has a war story." pic.twitter.com/5ELCdDjgzV