ΒΙΝΤΕΟ: Aκτιβιστές έριξαν μαύρο υγρό στο σιντριβάνι της Πιάτσα ντι Σπάνια στη Ρώμη

«Πρόκειται για υγρό που περιέχει φυτικό κάρβουνο», δήλωσαν οι ακτιβιστές οι οποίοι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ανήκουν στην οργάνωση «Τελευταία γενιά». Με ανακοίνωσή τους, διαμαρτύρονται κατά της αδιαφορίας των αρμόδιων αρχών, όπως γράφουν, με αναφορά στην αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη.

Σε βάρος των μελών της οργάνωσης που ευθύνονται για την σημερινή πράξη, είναι πιθανό να ασκηθεί δίωξη για πρόκληση ζημιάς σε σιντριβάνι το οποίο ανήκει στην ιστορική κληρονομιά της χώρας.

