Βίντεο από τη στιγμή που ισραηλινά τανκς καταλαμβάνουν το περάσμα της Ράφα

Στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ πραγματοποίησαν επιχειρήσεις αναζήτησης μαχητών της Χαμάς, αλλά και ελέγχου της περιοχής το πρωί, μετά από την πραγματοποίηση μιας χερσαίας και μιας αεροπορικής επιχείρησης σε τμήμα στα ανατολικά της Ράφας το βράδυ της Δευτέρας, εν μέσω διπλωματικών προσπαθειών στο εξωτερικό για την επίτευξη μιας νέας εκεχειρίας.

Η Αρχή Διάβασης της Γάζας ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της, ότι η κατάληψη από το Ισραήλ ήταν μία πράξη “θανατικής καταδίκης” για τους κατοίκους της Γάζας, κυρίως, για τους άρρωστους και για τους τραυματίες.

Στην διάρκεια του επτάμηνου πολέμου, η Ράφα, η μόνη διάβαση που δεν ελέγχονταν από το Ισραήλ, αποτελούσε την μοναδική δίοδο ζωής προς τον έξω κόσμο, για τα 2,3 εκατομμύρια των Παλαιστινίων της Γάζας, επιτρέποντας την διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στο εσωτερικό, αλλά και την μεταφορά ασθενών εκτός της Γάζας, υπό συνθήκες ουσιαστικών ελλείψεων υγειονομικού υλικού, αλλά και σοβαρών καταστροφών στις υποδομές υγείας.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι μία περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση στην Ράφα θα έχει ως στόχο τους μαχητές της Χαμάς, αλλά και την καταστροφή των υποδομών της.

Οι ΗΠΑ, ο στενότερος σύμμαχος του Ισραήλ έχουν ταχθεί κατά μιας επίθεσης των Ισραηλινών στην Ράφα, που αποτελεί το τελευταίο καταφύγιο για ποσοστό περίπου 50% του πληθυσμού της Γάζας.

Οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν και την πρόσβαση του ΟΗΕ στο σημείο διέλευσης

Το Ισραήλ απαγόρευσε την πρόσβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο συνοριακό σημείο διέλευσης της Ράφας, στη Λωρίδα της Γάζας, έγινε σήμερα γνωστό από έναν εκπρόσωπο τύπου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων.

«Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε καμία φυσική παρουσία στο σημείο διέλευσης της Ράφας, διότι ο Cogat (ισραηλινός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον συντονισμό της ισραηλινής πολιτικής στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη) μας αρνήθηκε την πρόσβαση σε αυτήν τη ζώνη», η οποία αποτελεί το κύριο σημείο διέλευσης της ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ο Γενς Λάρκε, κατά τη διάρκεια μιας τακτικής συνέντευξης τύπου στη Γενεύη.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε επίσης ότι δεν διαθέτει περισσότερα αποθέματα καυσίμων παρά για μία μόνο ημέρα για τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, εξαιτίας του κλεισίματος του συνοριακού σημείου διέλευσης της Ράφας.

«Διαθέτουμε ένα πολύ, πολύ μικρό απόθεμα καυσίμων, περίπου μιας ημέρας», δήλωσε σε δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος τύπου του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, εξηγώντας πως καθώς τα καύσιμα δεν φθάνουν στην περιοχή παρά μόνο από τη Ράφα, αυτό το απόθεμα «είναι για το σύνολο» των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στη Γάζα.

Σχεδόν 35.000 νεκροί Παλαιστίνιοι από την έναρξη του πολέμου

Τουλάχιστον 34.789 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 78.204 έχουν τραυματιστεί από την στρατιωτική επιχείρηση εισβολής του Ισραήλ στην Γάζα, που ακολούθησε την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με μία ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας.

Την ίδια στιγμή ο ισραηλινός στρατός διεξάγει εντατικούς βομβαρδισμούς στη Ράφα, στη νότια Λωρίδα της Γάζας, για να ενταθεί η «πίεση» στη Χαμάς, μερικές ώρες προτού διεξαχθούν νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις in extremis στο Κάιρο, στο πλαίσιο να συναφθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, στην οποία το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα ανακοίνωσε χθες βράδυ πως έδωσε πράσινο φως.

Η Πολιτική Προστασία στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο για «πολυάριθμους νεκρούς» τη νύχτα στη Ράφα. Το νοσοκομείο του Κουβέιτ, που βρίσκεται στην πόλη, ανακοίνωσε πως διακομίστηκαν σε αυτό «11 νεκροί» και «δεκάδες τραυματίες» μετά τους βομβαρδισμούς, ανεβάζοντας έτσι τον αρχικό απολογισμό, που έκανε λόγο για πέντε νεκρούς.

Αυτόπτες μάρτυρες και πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στα παλαιστινιακά σώματα ασφαλείας έκαναν λόγο για σφοδρούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς αργά χθες Δευτέρα και νωρίς σήμερα, καθώς και για εντατικά πυρά του πυροβολικού σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, ιδιαίτερα στη Ράφα και στα περίχωρά της.

Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, αυτοκινούμενα πυροβόλα και άρματα μάχης έχουν αναπτυχθεί κοντά στο σημείο διέλευσης που συνδέει τη νότια Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο.

Το Κάιρο φοβάται ότι, αν ο ισραηλινός στρατός προχωρήσει σε χερσαία εισβολή στην πόλη, θα υπάρξει μαζική φυγή παλαιστινίων προσφύγων προς την αιγυπτιακή επικράτεια.

Μετά τις επιχειρήσεις που διεξήγαγε στην πόλη της Γάζας και κατόπιν στη Χαν Γιούνις το Ισραήλ απειλεί εδώ και εβδομάδες να τις συνεχίσει στη Ράφα, που χαρακτηρίζει το «τελευταίο» οχυρό της Χαμάς. Όμως στην πόλη έχουν βρει καταφύγιο 1,2 εκατομμύριο Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι από άλλους τομείς του μικρού παραθαλάσσιου θυλάκου.

Χθες το πρωί, αφού οι συνομιλίες στο Κάιρο δεν έφεραν συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως άρχισε επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων από τη Ράφα. Αργότερα, το βράδυ, η Χαμάς ανακοίνωσε πως ενημέρωσε την Αίγυπτο και το Κατάρ, χώρες που μαζί με τις ΗΠΑ μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις, πως «δέχεται την πρότασή τους για κατάπαυση του πυρός» με το Ισραήλ.

