ΒΙΝΤΕΟ από την ισχυρή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Εξι νεκροί και 53 τραυματίες - «Οι ένοχοι θα τιμωρηθούν» λέει ο Ερντογάν

Βίντεο που έλαβε το Reuters δείχνει τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη στο κέντρο της λεωφόρου, στέλνοντας συντρίμμια στον αέρα και αφήνοντας ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

«Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και στο παρελθόν, όπως θα αποτύχουν ξανά στο μέλλον», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Ινδονησία για να παρευρεθεί στη σύνοδο της G20.

«Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» στην επίθεση.

«Θα είναι λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι πρώτες πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι η επίθεση μυρίζει τρομοκρατία», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM