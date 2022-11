BINTEO από την ισχυρή έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη - Τουλάχιστον 6 νεκροί και 53 τραυματίες

Σύμφωνα με τη Hurriyet, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε ότι έξι άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ 53 τραυματίστηκαν από την έκρηξη.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης:

#BREAKING: Moment of explosion in Taksim Sqaure, Istanbul. Possible bomb attack, bodies seen lying on the ground by eyewitnesses pic.twitter.com/ahrDcCvwXM