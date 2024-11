Βίντεο: Δραματική διάσωση οδηγού – Το ΙΧ του έπεσε σε πισίνα

Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί, έπεσαν στην πισίνα, ανέβηκαν στην οροφή του αυτοκινήτου και άρχισαν να χτυπούν την ηλιοροφή με ένα λοστό σύμφωνα με πλάνα από κάμερα σώματος που έδωσε στη δημοσιότητα η τοπική αστυνομία την Τρίτη.

Οι αστυνομικοί τελικά έσπασαν το τζάμι της ηλιοροφής και έσωσαν τον οδηγό.

Ο οδηγός, που μπορεί να σώθηκε ακριβώς λόγω της ύπαρξης ηλιοροφής, μεταφέρθηκε προληπτικά σε νοσοκομείο της περιοχής του Φοίνιξ.

Police in Phoenix have released footage showing officers rescuing a man from a vehicle that went into a swimming pool.

