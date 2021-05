ΒΙΝΤΕΟ: Η Καμάλα Χάρις σκουπίζει το χέρι της μετά τη χειραψία με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο

Ενας άλλος χρήστης του Twitter πάντως έγραψε: «Ζούμε σε εποχή κορωνοϊού. Κι εγώ πλένω αμέσως τα χέρια μου μόλις αγγίξω κάποιον άλλον».

Kamala Harris insults the South Korean President Moon Jae-in by wiping her hand off after shaking his hand. #USA#SouthKorea#Democrats#KamalaHarris#MoonJaein#DiplomaticIncident#ForeignAffairs#Insult#Wipe#BadMannerspic.twitter.com/h8bysZKeql