ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε πεζούς στην Ιερουσαλήμ

Εικόνες από κάμερες κλειστού κυκλώματος δείχνουν ένα λευκό Toyota να παρεκκλίνει από την πορεία του και να πέφτει πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων στο πεζοδρόμιο σε μία στροφή προτού ολοκληρώσει την πορεία του πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. Δύο νεαροί άνδρες βγαίνουν τότε από το αυτοκίνητο, με τα όπλα στο χέρι, και φαίνεται να προσπαθούν, χωρίς επιτυχία, να ανοίξουν πυρ.

Terrorist attack in #Jerusalem: Terrorists in a car ran over Israeli civilians, 150 meters away ran over more Israeli civilians, then got out of the car with automatic rifles and tried to shoot people, but the rifles jammed.

The terrorists have been detained. pic.twitter.com/AKXT5Y0UD1