ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που διανομέας βάζει τρικλοποδιά σε κλέφτη που καταδιώκει η αστυνομία

Για... κακή του τύχη, έτυχε να βρεθεί στον δρόμο ενός διανομέα ο οποίος είχε μόλις φτάσει σε κοντινό σπίτι και ετοιμαζόταν να παραδώσει μια πίτσα στον πελάτη. Ο διανομέας, που αμέσως κατάλαβε τι συνέβαινε, περίμενε μέχρι να περάσει ο ύποπτος τρέχοντας από δίπλα του και του έβαλε τρικλοποδιά, καθυστερώντας τον μέχρι να τον προλάβουν οι αστυνομικοί. Κι όλα αυτά, συνεχίζοντας να κρατά στα χέρια του το κουτί της πίτσας που εν συνεχεία παρέδωσε στον πελάτη.

BEST FOOT FORWARD: A pizza delivery driver's quick thinking ended a high-speed chase in Pennsylvania by tripping a suspect attempting to flee from police on foot. https://t.co/wvyCNaVntdpic.twitter.com/X91kLdM9Bz