ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που κεραυνός χτυπάει 32χρονο στη Γεωργία - «Ένιωσα ότι πεθαίνω»

«Ένιωθα πόνο από εγκαύματα παντού. Πονούσα εσωτερικά, πονούσα στα πόδια μου, πονούσε το δέρμα μου. Ήταν πολύ δύσκολο να απαντήσω, ένιωθα ότι δεν μπορούσα να ανασάνω» συνέχισε την περιγραφή του ο 32χρονος.

«Αυτό που σκεφτόμουν μόνο ήταν: γ...το, φαίνεται ότι ο θάνατος είναι απλός, είναι κρίμα να τελειώνουν όλα τόσο γρήγορα» πρόσθεσε ο 32χρονος.

Lightning struck a Russian man in Georgia

The incident occurred on one of the beaches in Batumi. A 32-year-old man with friends was on the pier and recording a video for social media. After being struck by lightning, the tourist collapsed to the ground, his clothes caught fire… pic.twitter.com/KI0GrosRMB