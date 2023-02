ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή που χιονοστιβάδα καταπλακώνει ομάδα σκιέρ στο Κασμίρ - Δύο νεκροί

Η κωμόπολη Γκουλμάργκ βρίσκεται στην οροσειρά Πιρπαντζάλ στα δυτικά Ιμαλάια και τουρίστες και σκιέρ, τόσο από την Ινδία όσο και από ολόκληρο τον κόσμο την επισκέπτονται στη διάρκεια ολόκληρη του έτους.

Two Polish citizens were killed and at least 8 Russians were injured in an avalanche at the Gulmarg ski resort in India.

Η περιοχή γύρω από την Γκουλμάργκ βρίσκεται υπό τον αυστηρό έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων της Ινδίας καθώς συνιστά το de facto σύνορο μεταξύ της Ινδίας και του Πακιστάν.

An avalanche triggered Affarwat mountain of Gulmarg. 4 foreigners from Poland were trapped in an avalanche 2 were rescued and 2 were found dead. The tremendous job done by skiing petrol team Local guide and Snowbike association Gulmarg..

