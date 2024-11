ΒΙΝΤΕΟ: Η στιγμή της πτώσης του αεροπλάνου της DHL στο Βίλνιους - Ένας νεκρός, τρεις τραυματίες

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι σημειώθηκε έκρηξη πριν από τη συντριβή φορτηγού αεροπλάνου της DHL νωρίτερα σήμερα κοντά στο Βίλνιους, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος του λιθουανικού κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

Ένα φορτηγό αεροπλάνο της DHL συνετρίβη σε μια κατοικία καθώς πλησίαζε για να προσγειωθεί νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν τρεις άλλοι μέσα στο αεροπλάνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Την πτήση διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL. Είχε αναχωρήσει από τη Λειψία της Γερμανίας και το αεροπλάνο συνετρίβη γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του λιθουανικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην κατοικία επέζησαν, πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε ότι το αεροπλάνο ήταν ένα Boeing 737-400.

Video footage of the crash of a DHL Boeing 737-400 freighter in Vilnius, Lithuania, hours ago. Credit to Arvydas Paukštys on LinkedIn. pic.twitter.com/GrtP0LpeZI — Admiral Cloudberg (@KyraCloudy) November 25, 2024

Η αστυνομία δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι 12 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την κατοικία που επλήγη από το αεροπλάνο.

Υπηρεσίες διάσωσης δήλωσαν ότι το αεροπλάνο σύρθηκε τουλάχιστον 100 μέτρα στο έδαφος πριν συντριβεί στο κτίριο.

??Un avion DHL s’est écrasé près de l’aéroport de Vilnius ce matin, faisant un mort, deux blessés hospitalisés et un disparu. Selon les premières informations, l’accident serait dû à une défaillance technique, mais aucune piste n’est écartée. pic.twitter.com/KWAEDRR8ZO — Andreï VAITOVICH (@andreivaitovich) November 25, 2024

Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων είπε ότι τα αίτια της συντριβής ερευνώνται.

???????? A Boeing 757 cargo plane DHL crashed in Vilnius early Monday morning. The pilot of the plane died in the crash, https://t.co/nkkkDZ9ptC reports. Lithuanian authorities do not rule out that the cause of the crash could have been a terrorist attack. pic.twitter.com/hi1ALqDXed — MAKS 24 ?????? (@Maks_NAFO_FELLA) November 25, 2024

Πυροσβέστες εθεάθησαν στις 07:30 (ώρα Ελλάδας) να ρίχνουν νερό ενώ καπνός υψωνόταν από ένα κτίριο σε απόσταση περίπου 1,3 χιλιομέτρου βόρεια του διαδρόμου του αεροδρομίου στη λιθουανική πρωτεύουσα. Στην περιοχή υπάρχει εκτεταμένη παρουσία αστυνομικών και ασθενοφόρων ενώ έχουν αποκλειστεί μείζονες γειτονικές οδοί.

BREAKING: A DHL cargo plane flying from Leipzig, Germany has crashed in Vilnius, Lithuania, killing 1. Earlier this year, 2 self-igniting incendiary devices flown from Lithuania via DHL caused fires in a logistics centre in Leipzig after the plane took off earlier than planned pic.twitter.com/yFlyRvJq0N — Visegrαd 24 (@visegrad24) November 25, 2024

Η πτήση είχε απογειωθεί στις 04:08 (ώρα Ελλάδας) από τη Λειψία, σύμφωνα με την υπηρεσία Flightradar24.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Λιθουανίας δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους πως μια τρομοκρατική επίθεση δεν μπορεί να αποκλεισθεί ως λόγος που οδήγησε στη συντριβή του φορτηγού αεροπλάνου, πρόσθεσε όμως ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο.

«Αυτή είναι μία από τις εκδοχές που χρειάζεται να ερευνηθούν και να επαληθευθούν. Εξακολουθούμε να έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο Αρούντα Παουλάουσκας.

Η έρευνα στο σημείο της συντριβής, η συγκέντρωση στοιχείων, αντικειμένων και πληροφοριών μπορεί να απαιτήσει μια ολόκληρη εβδομάδα, διευκρίνισε ο Παουλάουσκας. «Οι απαντήσεις αυτές δεν θα έρθουν τόσο γρήγορα», πρόσθεσε.