Βίντεο: Η συγκλονιστική στιγμή που ο Κρις Μάρτιν των Coldplay σώζει ένα μικρό αγόρι στη διάρκεια συναυλίας του

Όπως φαίνεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media, ο Κρις Μάρτιν εντόπισε τον μικρό θαυμαστή και τον κάλεσε να μετακινηθεί σε μια ασφαλέστερη θέση για να παρακολουθήσει τη συναυλία με περισσότερη άνεση.

«Μπορείς να καθίσεις εδώ, δεν χρειάζεται να στριμώχνεσαι», είπε στον θαυμαστή των Coldplay, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε: «Δεν χρειάζεται να πιέζεσαι από όλους αυτούς τους ενήλικες».

.@coldplay’s Chris Martin paused the show to ensure a young fan safety first! He stepped in to make sure no one gets pushed ??#ColdplaySydney ???? pic.twitter.com/WQn5ucCu99