ΒΙΝΤΕΟ: Κεραυνός προκάλεσε έκρηξη βιοαερίου σε εργοστάσιο στην Οξφόρδη - Ο ουρανός έγινε πορτοκαλί

Βίντεο και εικόνες που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια πυραμίδα από φλόγες στον ορίζοντα, μέσα σε ένα κίτρινο και πορτοκαλί σχήμα σαν μανιτάρι.

Η Severn Trent Green Power επιβεβαίωσε ότι ανεφλέγη μια δεξαμενή με βιοαέριο στις εγκαταστάσεις της Cassington AD, κοντά στο αεροδρόμιο της Οξφόρδης, χθες το βράδυ περίπου στις 7.20 μ.μ.. Η εγκατάσταση επεξεργάζεται περισσότερους από 50.000 τόνους στερεών και υγρών αποβλήτων κάθε χρόνο.

«Ζήσαμε την πιο απίστευτη καταιγίδα με αστραπές και κεραυνούς. Ήρθε απ’ το πουθενά, ο θόρυβος ήταν απίστευτος», δήλωσε στο βρετανικό δίκτυο Sky News η Άνα Κάβεϊ, κάτοικος του Σόμερτον, περίπου 22 χλμ. βόρεια της Οξφόρδης. Η ίδια πρόσθεσε ότι κόπηκε το ρεύμα για το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς.

A massive methane gas explosion, sparked by lightning, wreaks havoc at an Oxfordshire food waste plant.

Ένας άλλος μάρτυρας είπε στην Oxford Mail ότι είδε «από το παράθυρό του έναν παράξενο ουρανό να πάλλεται».

CCTV Footage of Huge pulsating explosion lighting up the sky near Oxford this evening! The camera is roughly pointing towards Yarnton.

