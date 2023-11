ΒΙΝΤΕΟ: Κρουαζιέρα τρόμου για 1.000 επιβάτες στον Βισκαϊκό κόλπο – Τους χτυπούσαν κύματα 16 μέτρων - «Ηταν δραματικό...»

Μία 58χρονη διηγήθηκε τις τρομακτικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν στο πλοίο, στο οποίο επέβαινε μαζί με τον σύζυγο και τους γονείς της. «Ακούγαμε τα πάντα να σπάνε και στη συνέχεια ο καπετάνιος ουρλιάζοντας ανακοίνωσε πως το πλοίο έπαιρνε κλίση. Ο πανικός που είχε στη φωνή του μας έκανε να τρομοκρατηθούμε», είπε η γυναίκα στην εφημερίδα The News.

«Οι γιατροί άρχισαν να τρέχουν. Άνθρωποι είχαν σπάσει τα πλευρά τους, άλλοι ήταν πάνω σε φορεία, κάποιοι έκλαιγαν, συμπεριλαμβανομένου και του πληρώματος, το οποίο έτρεχε μανιωδώς προσπαθώντας να βοηθήσει τους πάντες. Ήταν τρομακτικό. Οι άνθρωποι φόρεσαν σωσίβια και έγραφαν μηνύματα στα αγαπημένα τους πρόσωπα σε περίπτωση που δεν επιστρέφαμε. Είμαστε ευτυχείς που είμαστε ζωντανοί».

Το πλοίο έμεινε ακίνητο στο έλεος των πανύψηλων κυμάτων για 18 ώρες, με τους επιβάτες να ισχυρίζονται ότι τα κύματα έφταναν τα 16 μέτρα- ψηλότερα από τρία διώροφα λεωφορεία. Και άλλοι επιβάτες διηγήθηκαν το χάος που επικρατούσε στο πλοίο καθώς το πλήρωμα προσπαθούσε να αντιμετωπίσει την κατάσταση. «Δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε πόσο ψηλά ήταν τα κύματα όταν μας χτυπούσαν. Άνθρωποι προσπαθούσαν να σηκωθούν από το πάτωμα», δήλωσε ένας 76χρονος.

Η Jan Bendall, 75 ετών, η οποία συμμετείχε στην κρουαζιέρα με τον σύζυγό της, δήλωσε ότι βρίσκονταν στην καμπίνα τους όταν η φωνή του καπετάνιου από το σύστημα ηχείων τους είπε να «παραμείνουν καθιστοί ή να ξαπλώσουν». Είπε ότι αφού το πλοίο σταμάτησε, παρέμεινε ακίνητο για περίπου 15 ώρες, ενώ «βρέθηκε στη μέση της καταιγίδας», κατά τη διάρκεια της οποίας εκείνη και ο σύζυγός της «προσπαθούσαν να κρατηθούν στη ζωή». «Ήταν αρκετά τρομακτικό», είπε. «Δεν είμαι κάποιος που τρομάζει εύκολα… ήταν αρκετά δραματικό». Και συνέχισε: «Ήμασταν τυχεροί, είμαστε αρτιμελείς, αλλά νομίζω ότι μερικοί από τους ηλικιωμένους και τους ανθρώπους που ήταν μόνοι τους στις καμπίνες ανησυχούσαν αρκετά».

WATCH: BBC reports "tables were flying" as waves threw people "all up and down the place", say passengers on UK cruise ship 'Spirit of discovery' caught in storm. 100 people got injured as 30ft waves battered the ship windows.

