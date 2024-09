ΒΙΝΤΕΟ: Με δεκάδες βόμβες η ισραηλινή επίθεση κατά του Νασράλα - Νέα πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ παρακολουθούσε τον Νασράλα επί μήνες πριν από τη δολοφονία, ανέφεραν τρεις ανώτατοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι στους New York Times. Οι IDF αποφάσισαν να χτυπήσουν τη συγκεκριμένη στιγμή, επειδή γνώριζαν ακριβώς πού βρισκόταν και είχαν περιορισμένο χρονικό περιθώριο πριν ο ηγέτης της Χεζμπολάχ εξαφανιστεί.

Στο μεταξύ συγκλονίζουν τα πλάνα που δείχνουν τις ισραηλινές επιθέσεις με στόχο τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, με ένα τεράστιο σύννεφο καπνού να υψώνεται στην ατμόσφαιρα πάνω από τη Βηρυτό, τις φωτιές να τυλίγουν κτίρια και στον ουρανό να κυριαρχεί το γκρι χρώμα.

New footage from yesterday's attack on Hezbollah HQ that killed Hassan Nasrallah. Reports suggest that the Israeli Air Force used somewhere between 60 and 80 bombs to ensure Nasrallah was eliminated. Quite the sight. pic.twitter.com/FJXKu8a4kb

Οι εικόνες έκαναν τον γύρο του κόσμου, με τους ξένους ανταποκριτές να σχολιάζουν πως είναι η πρώτη φορά που βλέπουν κάτι τόσο χαοτικό στην ατμόσφαιρα. Όπως ανέφεραν οι New York Times, περισσότερες από 80 βόμβες έπεσαν μέσα σε λίγα λεπτά στην τοποθεσία της νότιας Βηρυτού, όπου βρισκόταν ο Νασράλα.

?????|???? Israel dropped more than 80 bombs, each weighing one ton, on the bunker to ki!! Nasrallah, Israeli media reported

A senior member of the Iranian Revolutionary Guards was ki!!ed along with Hassan Nasrallah#Lebanon#Hezbollah#Israel#HassanNasrallah#Nasrallah#Iranpic.twitter.com/I0YEFmT9W6