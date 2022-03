Βίντεο με το Παρίσι να βομβαρδίζεται: «Αν πέσουμε, θα πέσετε» -Το μήνυμα της ουκρανικής Βουλής

«Ο διάσημος πύργος του Άϊφελ ή η Πύλη του Βραδεμβούργου στο Βερολίνο θα μείνουν όρθια στους συνεχείς βομβαρδισμούς των Ρώσων; Πιστεύετε ότι δεν σας αφορά; Σήμερα είναι η Ουκρανία, αύριο μπορεί να είναι ολόκληρη η Ευρώπη. Η Ρωσία δεν σταματά με τίποτα».

«Αν πέσουμε εμείς, θα πέσετε κι εσείς», καταλήγει το βίντεο, επαναλαμβάνοντας μια φράση του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι.

Δείτε το βίντεο:

Would the famous Eiffel Tower in #Paris or the Brandenburg Gate in #Berlin remain standing under endless bombing of Russian troops?

Do you think that does not concern you?

Today it’s #Ukraine, tomorrow it will be the whole of #Europe. Russia will stop at nothing. pic.twitter.com/vi6z5UWV8q