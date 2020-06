Βίντεο New York Times: Ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομική βία σε 8΄ και 46΄΄

Ο ίδιος αστυνομικός 90 δευτερόλεπτα αργότερα τραβάει έξω από το αμάξι του τον Φλόιντ, του περνάει χειροπέδες και τον ακουμπάει σε έναν τοίχο ενώ ο Φλόιντ φαίνεται ήδη να είναι αγχωμένος.

Κάποια λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί – καθώς έχει φτάσει και δεύτερο περιπολικό- επιχειρούν να τον βάλουν σε περιπολικό με τον Φλόιντ να πέφτει στο έδαφος και τον Τσόβιν να υποστηρίζει ότι ο 46χρονος τους είπε ότι είναι κλειστοφοβικός και αρνείται να μπει μέσα.

Εννέα λεπτά μετά την άφιξη του πρώτου περιπολικού φτάνει και τρίτο περιπολικό με οδηγό τον Ντέιβιντ Τσόβιν, τον αστυνομικό που σκότωσε τον άτυχο 46χρονο και συνοδηγό το αστυνομικό Του Thao. Αξίζει να σημειώθεί πως και οι δύο αστυνομικοι έχουν ιστορικό για βίαιη συμπεριφορά.

Ο Τσόβιν τον τραβά από το πίσω κάθισμα στο έδαφος. Ο Φλόιντ είναι πεσμένος κάτω με το πρόσωπο προς το δρόμο και βίντεο δείχνει πως είναι και οι 3 αστυνομικοί τον πιέζουν ενώ είναι πάνω του.

Ακολουθεί η πρώτη κλήση για ιατρική βοήθεια καθώς ο Φλόιντ, όπως λένε, «αιμορραγεί από το στόμα».

Οι αστυνομικοί δεν έκαναν τίποτα για να βοηθήσουν τον Τζορτζ Φλόιντ. Είκοσι λεπτά μετά τη σύλληψη, φτάνει το ασθενοφόρο.

Ο Ντέρεκ Σόβιν πατούσε τον λαιμό του 46χρονου για 8:46. Το ασθενοφόρο παίρνει τον Φλόιντ και λίγο αργότερα διαπιστώνεται ο θάνατός του σε κοντινό νοσοκομείο. Οι τέσσερις αστυνομικοί έχουν απολυθεί και σε βάρος του Σόβιν απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία.

