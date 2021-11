Βίντεο-ντοκουμέντο από τη διάσωση της «Μαντλίν της Αυστραλίας» - Πού την εντόπισαν οι Αρχές

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters - ΒΙΝΤΕΟ: ΒΒC

Το κοριτσάκι βρέθηκε από την αστυνομία σε ένα κλειδωμένο σπίτι στο Κάρναρβον, κοντά στην τοποθεσία στην οποία είχε θεαθεί τελευταία φορά 18 ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε η αστυνομία.

"Ένας αστυνομικός την πήρε στην αγκαλιά του και την ρώτησε 'πώς σε λένε;'", δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Κολ Μπλαντς. Το μικρό κορίτσι απάντησε: "Με λένε Κλίο".

These are the moments immediately after 4-year-old Cleo Smith was found by police in Australia.

She'd been missing for nearly 3 weeks after disappearing from her family's tent at a campsite.https://t.co/PEZmQBwaNcpic.twitter.com/NPOFhjqqQy