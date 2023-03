Βίντεο ντοκουμέντο από την πτώση αμερικανικού drone: Η στιγμή της σύγκρουσης με ρωσικό μαχητικό πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα

Στη συνέχεια, φαίνεται ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi SU-27 να πλησιάζει. Καθώς πλησιάζει, το ρωσικό μαχητικό ρίχνει καύσιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό drone.

Σε ένα άλλο τμήμα του υλικού, το ρωσικό αεροσκάφος κάνει ένα ακόμη πέρασμα. Καθώς πλησιάζει, ρίχνει και πάλι καύσιμα.

Το βίντεο από το μη επανδρωμένο αεροσκάφος διακόπτεται στη συνέχεια, καθώς το ρωσικό μαχητικό συγκρούεται με το MQ-9 Reaper, προκαλώντας ζημιά στην προπέλα και αναγκάζοντας τελικά τις ΗΠΑ να ρίξουν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία έχει αρνηθεί ότι υπήρξε σύγκρουση.

Όταν η κάμερα επανέρχεται σε λειτουργία στο βίντεο, η προβολή είναι και πάλι στραμμένη προς τα πίσω και η προπέλα φαίνεται κατεστραμμένη από τη σύγκρουση.

BREAKING: DoD releases footage of a Russian Su-27 colliding into a U.S. MQ-9 over the Black Sea Tuesday.

You can see the Russian aircraft dump fuel on the MQ-9, then bump into it. The video is lost; a few seconds later the feed returns and you can see the propeller is damaged. pic.twitter.com/jzF7NZ1em5