Βίντεο ντοκουμέντο με τη φερόμενη δολοφόνο της Ντούγκινα - Αμφισβητεί τους ρωσικούς ισχυρισμούς ο Guardian

Σ' αυτό η FSB αναφέρεται ότι απεικονίζεται η Natalya Vovk, μαζί με την κόρη της, να εισέρχονται στη Ρωσία, και μέσα στο κτίριο όπου ζούσε το θύμα, και στη συνέχεια να αποχωρούν βιαστικά από τη χώρα.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η 43χρονη Ουκρανή και βασική ύποπτη της δολοφονίας εισήλθε στη Ρωσία στις 23 Ιουλίου με αμάξι που έφερε πινακίδες της «Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ», ενώ στη Μόσχα τις άλλαξε με πινακίδες του Καζακστάν. Λίγες ώρες μετά τη βομβιστική επίθεση, η 43χρονη πέρασε στην Εσθονία με ουκρανικές αυτή τη φορά πινακίδες.

Επίσης σύμφωνα με την Washington Post, η δράστιδα φέρεται να υπηρέτησε στο τάγμα Αζόφ, ενώ ταξίδεψε στη Ρωσία μαζί με την κόρη της.

Αρχικά, φαίνεται ότι η Βοβκ ανοίγει το καπό του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια ελέγχου και τα μαλλιά της είναι ανοιχτόχρωμα. Αργότερα, μπήκε στον ίδιο χώρο που διέμενε και η Ντούγκινα ως μελαχρινή, ενώ κατά την αποχώρησή της από τη Ρωσία, είχε το ίδιο χρώμα μαλλιών με αυτό κατά την είσοδό της στη Ρωσία.

Για κάποιο χρονικό διάστημα, η Βοβκ ακολουθούσε το θύμα της, για το οποίο χρησιμοποιούσε ένα Mini Cooper, στο οποίο άλλαξε τρεις φορές αριθμούς. Σύμφωνα με την έρευνα της FSB, το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει ήδη πωληθεί στην Ουκρανία, με ουκρανικές πινακίδες, μέσω σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν επίσης ότι η ίδια χρησιμοποιούσε την έφηβη κόρη της για «κάλυψη», ώστε να κινείται στη Ρωσία χωρίς να προκαλεί υποψίες.

