ΒΙΝΤΕΟ: Οταν ο Μπάιντεν «ξέχασε» να χαιρετίσει τον Λούλα - Ο εκνευρισμός του Βραζιλιάνου πρόεδρου

Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Λούλα, ο Μπάιντεν φάνηκε να μην ακούει με τα ακουστικά, τα οποία χρησιμοποιούσε για να ακούσει τη μετάφραση.

«Με ακούτε, πρόεδρε Μπάιντεν; Αυτή είναι μια ιστορική στιγμή για τη Βραζιλία και για τις ΗΠΑ» είπε ο Λούλα στην αρχή της ομιλίας του. «Πρόεδρε Μπάιντεν με ακούτε;» ρώτησε ξανά ο Λούλα, δείχνοντας να χάνει την υπομονή του καθώς ο Μπάιντεν έμοιαζε σαν να γρυλίζει. «Μπορείς;» ρώτησε απευθυνόμενος στον Αμερικανό πρόεδρο. «Ναι, ωραία».

Ο Μπάιντεν συνέχισε να δείχνει μπερδεμένος καθώς πάλευε με τα ακουστικά, ενώ ο Λούλα συνέχισε την ομιλία του. Κάποια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος έβγαλε τα ακουστικά του και σήκωσε τα φρύδια του απογοητευμένος.

THIS IS THE STRANGEST THING I HAVE SEEN TODAY: The President of Brazil, Lula, standing next to President Biden says, “Can you hear me, President Biden?”, “President Biden, can you hear me?” WATCH pic.twitter.com/aiwDQ61YKN