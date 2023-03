ΒΙΝΤΕΟ: Παρουσιάστρια δεν σταματούσε να γελάει - Δείτε γιατί

Ο καλεσμένος της στην προσπάθειά του να αλλάξει φόντο, εμφανίστηκε με ένα μικρό ψηφιακό καπελάκι στον αέρα της εκπομπής. Αντί για το φόντο με το εφέ blur που προσπαθούσε να ενεργοποιήσει εμφανίστηκε να μιλά μπροστά από τη φωτογραφία ενός κοριτσιού που έπλενε ένα αυτοκίνητο και ενός δύτη που κολυμπούσε παρέα με μια θαλάσσια χελώνα.

«Εφέ στούντιο… Πώς θα επιστρέψω στο θόλωμα… φίλτρα στούντιο», αναρωτιέται ο καλεσμένος καθώς η παρουσιάστρια αντιλαμβάνεται το λάθος του στο Zoom και αμέσως ξεσπά σε γέλια.

Η παρουσιάστρια του 9News δημοσίευσε το ξεκαρδιστικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Twitter την Τετάρτη και εξομολογήθηκε ότι «ακόμα γελάει»

The virtual world can be a difficult place to navigate, as this #9News guest found out today while struggling for several minutes to get the right Zoom background. @RAAofSApic.twitter.com/sgWtp8Zv3o