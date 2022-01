ΒΙΝΤΕΟ που έγινε viral: 5χρονη κατσαδιάζει τον Μπόρις Τζόνσον για τα πάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ

«Ο Μπόρις Τζόνσον είπε σε όλους να μείνουν στο σπίτι αλλά εκείνος εν μέσω lockdown πήγε σε πάρτι. Είναι άτακτος» σχολιάζει η 5χρονη Layla.

«Οπότε έπρεπε να πει σε όλους ότι λυπάται που πήγε σε ένα πάρτι σε lockdown. Τώρα δεν μπορεί να είναι πια πρωθυπουργός και δεν μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του πρωθυπουργού, αλλά αν είναι τυχερός μπορεί να επιστρέψει», λέει η Layla και προσθέτει:

«Λοιπόν, κάποιος άλλος είναι πρωθυπουργός και θα υπάρξει ένας καλός πρωθυπουργός, αλλά ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι πια πρωθυπουργός, είναι κακός πρωθυπουργός»

Δείτε το βίντεο:

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιντεάκι με την 5χρονη Layla Somani μέσα σε λίγες μόνο ώρες συγκέντρωσε πάνω από 55.000 προβολές.

Five-year-old explains how 'naughty' PM got it wrong as Boris insists he didn't know he was breaking the rules https://t.co/SiQnN4ao7ppic.twitter.com/DjvWSsugO5