ΒΙΝΤΕΟ: Ρίψεις μπουκαλιών και ξύλο στη βουλή της Αρμενίας

ΒΙΝΤΕΟ: Skynews - ΦΩΤΟ: Αrmenpress

Και τότε ξεκίνησαν οι ρίψεις των πλαστικών μπουκαλιών, ωστόσο ο βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος απάντησε… άμεσα στα πυρά.

Οι αξιωματικοί ασφαλείας που βρίσκονταν στην αίθουσα προσπάθησαν να σταματήσουν τον καβγά που ακολούθησε μεταξύ των βουλευτών.

Armenian lawmakers scuffle in parliament in Yerevan, after lawmaker criticises former defence ministers

