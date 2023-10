ΒΙΝΤΕΟ: Σε ζωντανή μετάδοση από το Al Jazeera το χτύπημα στα γραφεία της Χαμάς στη Γάζα

Το βίντεο καταγράφει μια «προειδοποιητική βολη» στο πολυώροφο κτίριο, το οποιο λίγο αργότερα ισοπεδώθηκε από νέο χτύπημα.

Δείτε το βίντεο:

JUST IN: Terrifying moment caught on camera as a residential building in Gaza city is struck during a live interview with Al Jazeera reporter Youmna El-Sayed.

The building was later decimated.

The building reportedly held Hamas offices which is why it was targeted by Israeli… pic.twitter.com/rMUfYtkPfR