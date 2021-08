Βίντεο-σοκ: Άγριοι ξυλοδαρμοί κρατούμενων σε φυλακή του Ιράν - Συγγνώμη ζήτησε ο επικεφαλής

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

«Αναφορικά με τις εικόνες από τη φυλακή Εβίν, αποδέχομαι την ευθύνη για μια τέτοια απαράδεκτη συμπεριφορά και δεσμεύομαι να προσπαθήσω να εμποδίσω οποιαδήποτε επανάληψη αυτών των πικρών περιστατικών και να ασχοληθώ σοβαρά με τους παρανομούντες», έγραψε στο Twitter ο επικεφαλής των φυλακών του Ιράν Μοχαμάντ Μεχντί Χατζμοχαμαντί, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

The security cameras of one of #Iran's most notorious prisons were hacked by an Iranian hacker group.

The group said it hacked Evin Prison's security cameras in support of #IranProtests & political prisoners and against the regime's President Raisi, a known human rights abuser. pic.twitter.com/OKP6EXL4Si