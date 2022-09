Βίντεο-σοκ από τον τυφώνα Ιαν: Μετεωρολόγος δίνει μάχη να μην τον πάρει ο άνεμος

Τελικά, κατάφερε να φτάσει σε μία πινακίδα δρόμου, να πιαστεί σε αυτή και να συνεχίσει να μιλάει σε όσους βρίσκονταν στο στούντιο. «Θα έρθω εδώ», ακούγεται να λέει ενώ κατευθύνεται προς την πινακίδα. Καθώς παλεύει να σταθεί μπροστά στην κάμερα, ακούγεται μια φωνή από την αίθουσα σύνταξης που τον ρωτάει αν είναι καλά. «Είμαι καλά, είμαι καλά. Απλώς δεν μπορώ να σταθώ όρθιος», απαντά.

