Βίντεο-σοκ: Αυτοκίνητο έπεσε σε πολίτες στο Σιάτλ - Δύο τραυματίες, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαδηλώσεις από το κίνημα Black Lives Matter σημειώνονται σε όλη την αμερικανική επικράτεια.

Το περιστατικό με το όχημα σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σε έναν αυτοκινητόδρομο που είχε κλείσει ενόψει μια πορείας διαμαρτυρίας γυναικών.

Τμήμα της διαδήλωσης μεταδιδόταν ζωντανά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπό τον τίτλο "Η Πορεία των Μαύρων Γυναικών Καταλαμβάνει τον Ι-5" (ο Ι-5 είναι ο αυτοκινητόδρομος).

Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Twitter δείχνει ένα λευκό αυτοκίνητο να αναπτύσσει ταχύτητα κατά μήκος του αυτοκινητοδρόμου και στη συνέχεια να κάνει ελιγμό για να αποφύγει δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα, που βρίσκονταν εκεί αντί οδοφράγματος, και να χτυπάει τις δύο γυναίκες.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press επικαλέστηκε τον επικεφαλής της αστυνομίας της πολιτείας της Ουάσινγκτον, ο οποίος είπε ότι μια 24χρονη γυναίκα από το Σιάτλ τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και μια 32χρονη από το Μπέλινγκχαμ σοβαρά.

Ο ίδιος είπε ότι ο οδηγός που συνελήφθη είναι ένας 27χρονος από το Σιάτλ και είναι άγνωστο αν πρόκειται για στοχευμένη επίθεση.

??Violence Warning ??

Someone did this to peaceful protesters in #Seattle last night. If you have info on the driver, an angle with the license plate, anything, let us know. This person will be brought to justice.

Internet fam, Do Your Thing! pic.twitter.com/cLVVLhjK9z