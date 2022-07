Βίντεο σοκ: Έφηβοι στις ΗΠΑ χτύπησαν μέχρι θανάτου ηλικιωμένο με κώνο οδικής σήμανσης

Στο βίντεο φαίνεται η παρέα των εφήβων να επιτίθεται στον James Lambert και να τον ξυλοκοπούν άγρια με έναν κώνο οδικής σήμανσης. Στην αρχή ο 72χρονος προσπάθησε να απομακρυνθεί, αλλά οι νεαροί τον ακολούθησαν στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Στη συνέχεια, ένα από τα αγόρια τον χτυπά από πίσω με τον κώνο, ρίχνοντάς τον στο έδαφος.

Κάποια στιγμή, όπως φαίνεται στο βίντεο, ο άτυχος άνδρας καταφέρνει να σηκωθεί και προσπαθεί να διαφύγει. Μια κοπέλα από την παρέα εξακολουθεί να τον καταδιώκει για να πετάξει ξανά επάνω του τον κώνο.

Americans are getting crazier each day.

Security video released Friday by Philadelphia police shows a group of teens fatally beating a man in his early 70s with a traffic cone. pic.twitter.com/Dvvbvg9ALZ