ΒΙΝΤΕΟ σοκ: Η στιγμή που ρωσικός πύραυλος χτυπά πολυκατοικία στο Ντονέτσκ - Τουλάχιστον 15 νεκροί

«Υπάρχει επαφή με τρία άτομα κάτω από τα ερείπια, λαμβάνονται μέτρα για τη διάσωσή τους» ανέφερε η ουκρανική υπηρεσία.

The moment of the arrival of a Russian rocket into a high-rise building in the city of Chasiv Yar, Donetsk region. pic.twitter.com/0lPLq8pyzs