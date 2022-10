ΒΙΝΤΕΟ-σοκ: Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας στην Ινδία - Στους 132 οι νεκροί

Τουλάχιστον 130 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδία όταν κρεμαστή πεζογέφυρα της εποχής της αποικιοκρατίας που συνέδεε τις όχθες ποταμού κατέρρευσε χθες Κυριακή το βράδυ στην πολιτεία Γκουτζαράτ (δυτικά), ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αρχές εκτιμούν πως κάπου 500 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές γυναίκες και παιδιά, συμμετείχαν στις εκδηλώσεις για θρησκευτική γιορτή πάνω στη γέφυρα και γύρω από αυτή όταν τα καλώδια που την κράταγαν υποχώρησαν, καθώς έπεφτε η νύχτα.

«Ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται μέχρι τώρα σε 130 νεκρούς», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ραχούλ Τριπάθι, αξιωματικός της αστυνομίας στη Μόρμπι, όπου εκτυλίχθηκε η καταστροφή, προσθέτοντας πως άλλοι περίπου 15 άνθρωποι έχουν εισαχθεί σε νοσοκομεία.

Από την πλευρά του, ο ΝΚ Ματσχάρ, τοπικός αξιωματούχος, μίλησε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς ότι οι νεκροί έχουν «αυξηθεί στους 132».

??#UPDATE: The death toll of the pedestrian Cable bridge that broke up and had collapsed in the river in #Morbi, #Gujarat region in #India, has risen to at least 117 people, around 12-25 other people are still missing pic.twitter.com/VB2gVih0q1