Βίντεο σοκ με τη συντριβή αεροπλάνου στο Καζακστάν - Εντοπίστηκαν 25 επιζώντες

"Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 25 επιζώντες, οι 22 από τους οποίους νοσηλεύονται", αναφέρει το υπουργείο σε ανακοίνωση που ανήρτησε στο Telegram, στην οποία διευκρινίζει ότι 150 διασώστες έχουν σταλεί στο σημείο της συντριβής.

Οι ιατρικές αρχές έκαναν λόγο νωρίτερα για 14 επιζώντες.

Σύμφωνα με τις αρχές του Καζακστάν, στο αεροπλάνο επέβαιναν 67 άνθρωποι, 62 επιβάτες και 5 μέλη πληρώματος.

"Το αεροπλάνο που είχε αναχωρήσει από το Μπακού με προορισμό το Γκρόζνι συνετρίβη κοντά στην Άχταου. Το αεροπλάνο αυτό ανήκει στην αεροπορική εταιρεία Azerbaijan Airlines", αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Μεταφορών του Καζακστάν.

