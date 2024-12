Βίντεο-σοκ με την εξόντωση Βορειοκορεατών στρατιωτών στο Κουρσκ - To Κίεβο λέει ότι σκότωσε 77 σε 3 μέρες

Οι χειριστές δήλωσαν ότι σκότωσαν 77 και τραυμάτισαν έως και 40 Βορειοκορεάτες στρατιώτες κατά τη διάρκεια των τριήμερων μαχών στην περιοχή.

Το βιντεοσκοπημένο υλικό μοιράστηκαν οι μονάδες ειδικών επιχειρήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας στο Telegram.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σκληρές εικόνες

Special Operations Forces of Ukraine repel North Korean attacks on the Kursk front:

“Kursk. Soldiers of the 8th SOF regiment once again destroy North Koreans in an open field. SOF operators destroyed 77 and wounded more than 40 North Korean soldiers. 12 units of automotive… pic.twitter.com/hIGJCizKlz