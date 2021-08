Βίντεο-σοκ: Οπλισμένοι Ταλιμπάν πίσω από παρουσιαστή ειδήσεων - Του επιβάλλουν τι να πει

To επίμαχο βίντεο αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο από το τηλεοπτικό δίκτυο της Καμπούλ «Peace Studio» ευαισθητοποίησε τον δημοσιογραφικό κόσμο δίνοντας μία γεύση από όσα θα ακολουθήσουν στον τομέα της ενημέρωσης.

Η Γιάλντα Χακίμ του BBC έγραψε στο Twitter αναφορικά με το βίντεο που γυρίστηκε το απόγευμα της Κυριακής: «Αφγανιστάν TV - σουρεαλιστικό».

This is what a political debate now looks like on Afghan TV, Taliban foot soldiers watching over the host. The presenter talks about the collapse of the Ghani govt & says the Islamic Emirate says the Afghan people should not to be afraid #Afghanistanpic.twitter.com/oEverVgLOE