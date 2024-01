Βίντεο-σοκ: Οχήματα του ισραηλινού στρατού περνούν επανειλημμένα πάνω από πτώματα Παλαιστίνιων στη Δ. Όχθη

Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα αφότου η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε προχθές, Δευτέρα, ότι ισραηλινές ειδικές δυνάμεις έκαναν επιδρομή στην Τούλκαρεμ για να συλλάβουν έναν καταζητούμενο μαχητή και σκότωσαν τρεις Παλαιστίνιους ένοπλους σε ανταλλαγή πυρών.

Το βίντεο δείχνει ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας να πλησιάζουν ένα σπίτι κατά τη διάρκεια της νύχτας και να ανοίγουν πυρ εναντίον μιας ομάδας νεαρών ανδρών, τουλάχιστον ένας από τους οποίους ήταν οπλισμένος, αφού οι νεαροί βγήκαν από το σπίτι τρέχοντας στον δρόμο.

Δύο από τους άνδρες χτυπήθηκαν στον δρόμο και έμειναν ακίνητοι στο οδόστρωμα, ενώ υλικό από βίντεο που τραβήχτηκε από άλλη γωνία δείχνει έναν τρίτο άνδρα να δέχεται πυρά.

Το οπτικό υλικό δείχνει ένα όχημα των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας να φτάνει μπροστά σε δύο πτώματα που κείτονται στο έδαφος και να οδηγεί πάνω από ένα από αυτά, σταματώντας κάποια στιγμή στα πόδια του ενός άνδρα.

Graphic CCTV footage shows bodies of killed #Palestinians being crushed under Israeli military vehicles in the occupied West Bank.

The footage from the city of #Tulkarm shows two Palestinians falling to the ground after being shot by Israeli forces. Then a military vehicle… pic.twitter.com/qi4CcQUO4b